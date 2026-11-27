Ynet сообщил о предложениях главы "Моссада" атаковать Иран даже без США

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава внешней разведки "Моссад" Роман Гофман заявлял, что угроза со стороны развиваемой Ираном программы химоружия слишком высока и может потребовать от Израиля односторонних действий, однако израильские военные не поддержали его, сообщил портал Ynet со ссылкой на источники.

"Гофман выступал за односторонние, даже без США, удары по Ирану в случае необходимости (...) по словам лиц, знакомых с позицией Гофмана на недавних консультациях по безопасности, он верит, что дальнейшее промедление позволит Ирану получить такие возможности, которые усложнят нейтрализацию угрозы", - говорится в сообщении.

По словам источников, шеф "Моссада" и израильская военная разведка разделяют оценки угроз от Ирана, однако начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, поддерживая новый удар по Ирану, не считает, что опасность носит неизбежный характер. Замир предложил подождать решения президента США Дональда Трампа насчет Ирана, и провести вместе с США совместную военную операцию.

Согласно информации Ynet, израильские военные полагают, что Израиль может действовать в одностороннем порядке, но лишь при наличии непосредственной экзистенциальной угрозы. "Сейчас ситуация не такая", - заявил порталу неназванный представитель израильской сферы безопасности.

По сведениям Ynet, за месяц до выборов в парламент Израиля 27 октября Трамп отдал приказ о подготовке к возможным ударам по Ирану, после чего Израиль поднял до высочайшего уровень боеготовности. Шеф "Моссада" предлагал воспользоваться возможностью для атаки, но Замир выступил против боевых действий до выборов. В итоге Трамп отказался от планов операции, и израильские военные снизили уровень угрозы.

В ноябре Гофман совершил визит в Вашингтон, где поделился данными о разработке Ираном химоружия. Он выступал за совместную силовую акцию Израиля и США, указав, что у двух стран ограничено время, когда они могут нанести существенный урон иранскому военному потенциалу.

В ноябре Трамп заявил, что есть признаки того, что Иран стремится разработать химическое или биологическое оружие, потому что США не дали Тегерану получить ядерное оружие. В МИД Ирана отвергли эти обвинения.

В начале ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Израиль сообщил США и странам Персидского залива о рассмотрении властями Ирана возможности использовать химоружие. "Некоторые американские госслужащие отреагировали с тревогой, другие - с глубоким скептицизмом", - говорилось в публикации.

"Чиновник из региона также сказал, что Израиль заявил странам Персидского залива о работе Ирана над тем, как сделать свое химоружие боеспособным. Израильские официальные лица доказательствами не делились, представили свои оценки; по словам чиновника, правительства стран Персидского залива посчитали это несерьезным", - говорилось в публикации.