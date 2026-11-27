Более суток могут ждать в Нарве желающие попасть в РФ накануне закрытия эстонской границы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 150 человек ежедневно не успевают перейти границу Эстонии и России в Нарве, время ожидания прохода может составлять более суток, сообщила пресс-служба ФТС России в пятницу.

"В связи с предстоящей приостановкой работы эстонских пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря и длительным проведением контрольных мероприятий эстонскими государственными органами перед МАПП Ивангород на российской стороне и КПП Нарва-1 на территории Эстонии образуются значительные очереди из желающих пересечь границу. Ежедневно свыше 150 человек не успевают пройти границу до окончания работы эстонского КПП", - говорится в сообщении.

В частности, в четверг через пешеходный погранпереход в Ивангороде проследовали около 540 человек: 270 на вход в Россию и столько же на выход, добавили в ФТС.

В ведомстве отметили, что "время ожидания прохода через пешеходный участок российско-эстонской границы может составлять более суток".

Правительство Эстонии 20 ноября приняло решение о закрытии с 1 декабря всех сухопутных автомобильно-пешеходных пограничных переходов на границе с Россией (Ленинградская и Псковская области). Решение обосновано якобы попытками спецслужб России устроить акции саботажа на территории республики. Продолжит работу только железнодорожный переход в Нарве, но власти Эстонии заявили о готовности закрыть и его.