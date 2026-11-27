Танкер подорвался на мине недалеко от Омана в Ормузском проливе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер в пятницу столкнулся с миной, которая сдетонировала, при попытке пройти через Ормузский пролив недалеко от оманского острова Аль-Ганам, еще одно судно изменило курс, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

"Два нефтяных танкера пытались тайно пройти по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе к северу от острова Аль-Ганам. Один из них наткнулся на морскую мину и подорвался. Сопровождающий его другой танкер был вынужден развернуться", - приводит телеканал Press TV заявление КСИР.

В Корпусе неоднократно предупреждали об опасности использования маршрутов в Ормузском проливе без согласования с Тегераном и заявляли, что акватория остается под полным контролем вооруженных сил Ирана.