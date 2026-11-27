В Иране сообщили, что смогли перехватить и посадить беспилотник противника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Иранским специалистам удалось взять под контроль вражеский БПЛА, а затем приземлить его в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает Mehr со ссылкой на местную полицию.

"Вражеский беспилотник был взят под управление, после чего благополучно приземлился в районе населенного пункта Сарджангал района Захедан", - сообщает иранское агентство.

Оно не уточняет модель аппарата и кому он мог принадлежать.

В ноябре секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи утверждал, что иранские инженеры разработали средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят перехватывать управление американскими дронами и благополучно сажать их.