Лукашенко направился в поездку по странам Персидского залива и Юго-Восточной Азии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии, сообщили в пятницу в пресс-службе главы государства.

"Лукашенко направился с большим визитом в государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Лукашенко планирует провести переговоры с руководством стран, запланированы встречи на высшем и высоком уровнях, участие в международных мероприятиях.

"В центре внимания в двустороннем формате будут проекты в области кооперации, инвестиционного сотрудничества, создания новых высокотехнологичных производств, развития торгово-логистической инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Укрепление связей со странами Персидского залива и Юго-Восточной Азии в Минске называют стратегическим направлением белорусской внешней политики.

Как сообщили в пресс-службе, Лукашенко уже прибыл в первую точку своей большой командировки - Оман. Там ему предстоит проверить выполнение договоренностей, достигнутых между странами по итогам предыдущих встреч на высшем уровне, в том числе поручений, данных в развитие прошлогодних взаимных визитов Лукашенко в Оман и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Белоруссию.

В числе стран, которые посетит глава государства, - стратегический партнер Белоруссии Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты. Кроме двусторонней повестки на высшем уровне, президент Белоруссии в Абу-Даби примет участие в Конференции ООН, проведет ряд встреч.