Шведская компания заключила крупнейшую в истории страны сделку по поставкам БМП на $6 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Шведская оборонная компания BAE Systems Hagglunds заключила в пятницу контракты на поставку пяти странам НАТО боевых машин пехоты CV 9035 Mk IV Nordic edition на сумму более 60 млрд шведских крон (порядка $5 959 млрд), сообщило министерство обороны.

"27 ноября министр обороны Пол Йонсон и представители Норвегии, Финляндии, Литвы и Нидерландов приняли участие в церемонии подписания соглашения о совместной закупке боевых машин CV 90 в модификации CV9035MkIV. Заказ включает более 400 единиц техники на сумму свыше 60 млрд шведских крон", - говорится в сообщении.

"Эта совместная закупка CV 90 укрепляет потенциал НАТО и создает возможности для эффективного и тесного сотрудничества между нашими пятью странами в рамках эксплуатации данной системы. Машины CV 90 успешно прошли испытания в Украине, что доказывает: шведская оборонная промышленность поставляет именно то, что необходимо", - заявил Йонсон.

"Координация закупок между несколькими странами расширяет возможности промышленности по инвестированию в производственные мощности, что, в свою очередь, повышает надежность поставок боевых машин в Европе", - добавил Йонсон

Помимо более чем 400 машин, предусмотренных основным контрактом, соглашение включает опцион на поставку еще примерно 100 единиц боевой техники.

Согласно данным шведских СМИ, оборонная компания заключила крупнейшую в истории страны сделку по поставкам вооружения. Швеция закупает 60 машин, Литва - 100, Норвегия - 70, Финляндия - 100. Нидерланды не хотят раскрывать свою долю в сделке.

БМП имеет защиту от баллистических систем вооружения, мин и дронов, может перевозить до семи пехотинцев. На вооружении 35-мм автоматическая пушка Bushmaster III, пулемёт и противотанковая ракета для стрельбы по целям на больших расстояниях. Мощность БМП до 1000 лошадиных сил, машина предназначена для действий в таких сложных условиях как снег, болота и пустыни.