Сингапур обсуждает с США сохранение доступа к ИИ-чипам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сингапурские власти обсуждают с Вашингтоном сохранение доступа к современным полупроводниковым технологиям, заявил заместитель премьер-министра Сингапура Ган Ким Ён.

По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, страна анализирует свои процессы и хочет удостовериться, что в ней нет места незаконной торговле чипами. Сингапур располагает комплексной системой против подозреваемых в нарушении закона, сказал чиновник.

Соединенные Штаты ранее ужесточили ограничения на экспорт чипов в Сингапур. Американские власти подозревают основателя и бывшего топ-менеджера местного оператора дата-центров Megaspeed Элис Хуанг в шпионаже в пользу КНР. Как сообщала The New York Times, Пекин мог завербовать предпринимательницу китайского происхождения, чтобы попытаться обойти американские ограничения на поставки чипов. В понедельник министерство торговли США внесло Megaspeed в "черный" список, лишив ее возможности закупать передовые чипы для ИИ-разработок у американских компаний.

Financial Times со ссылкой на источники на этой неделе написала, что американская Nvidia Corp. поручила партнерам прекратить отгрузку серверов с ее чипами в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию, а те уведомили местных покупателей, что Nvidia не разрешает отгрузку их заказов. Пока неясно, является ли приостановка поставок временной.

Сингапурские власти не подтверждают приостановку поставок, заявил Ган Ким Ён. "Мы не подтверждаем ее и взаимодействуем с нашими предприятиями, - сказал он. - Мы продолжим сотрудничать с США, чтобы понять, как мы можем помочь нашему бизнесу здесь и дальше иметь надежный доступ к продвинутым чипам".