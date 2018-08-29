Anex Tour начал искать обратные рейсы для россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Туроператор Anex Tour ищет варианты обратных рейсов для 13 россиян, застрявших в турецкой Анталье из-за ДТП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора.

"Девять человек, которые не пострадали в ДТП, улетели домой своим рейсом. Для остальных 13 туристов сейчас ищут варианты перелета, места на рейсах, куда можно докупить билеты. Оплачивать им ничего не нужно", - сказали в Anex Tour.

В компании уточнили, что пострадавшим туристам оказывается медицинская помощь, расходы на лечение также будут компенсированы. В Anex Tour добавили, что большинство пострадавших уже выписаны из больниц.

Рано утром в среду грузовик врезался в автобус, который вез 22 российских туристов из отелей курорта Белек в аэропорт. По информации Ростуризма, пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины. Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет.