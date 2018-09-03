"Коммерсант" обнародовал директиву ООН по Сирии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам, американский дипломат Джеффри Фелтман в октябре прошлого года составил директиву о работе организации в Сирии. Текст документа опубликовала газета "Коммерсант" на своем сайте.

Директива называется "Параметры и принципы содействия ООН в Сирии". О ее существовании стало известно благодаря министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Согласно документу, ООН будет содействовать восстановлению Сирии только после того, как в ней сменится политическая власть. ООН будет помогать сирийцам, которые вернулись на родину, но не собирается продвигать идею массового возвращения. Помощь не предоставят сторонам, которые могут быть причастны к военным преступлениям.

Сейчас ООН, США и Евросоюз отстаивают общую позицию по вопросу послевоенного восстановления Сирии. Россия, Турция и Иран пытаются выработать альтернативный план. Для этого готовится встреча лидеров стран в Тегеране.

В конце августа российские военные узнали, что США собираются устроить в Сирии провокацию с использованием химического оружия, и будут готовиться к этому.