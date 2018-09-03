Лидеры России, Турции и Ирана обсудят в Тегеране сирийское урегулирование

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Подготовка провокации с использованием химического оружия в Сирии будет обсуждаться в числе других тем на предстоящей встрече президентов России, Турции и Ирана в Тегеране, сообщили в понедельник "Известия" со ссылкой на помощника главы российского государства Юрия Ушакова.

"В том числе и эта тема (провокации с химоружием), все аспекты сирийского урегулирования и отягчающие моменты будут обсуждаться", - сказал Ушаков "Известиям", отвечая на вопрос, будет ли в повестке тема провокаций с химическим оружием.

Ушаков также заявил изданию, что президент РФ Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что 7 сентября в Тегеране пройдет встреча Путина и Эрдогана, подтвердил информацию о месте проведения саммита Россия-Турция-Иран.

"Да, действительно мы получили информацию от иранской стороны о том, что они снова вернулись к варианту Тегерана, поэтому трехсторонняя встреча готовится именно в Тегеране. И поэтому также вполне естественно ожидать, что Путин и Эрдоган воспользуются этим трехсторонним форматом для того, чтобы продолжить двустороннее общение", - сказал Песков.

27 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии.