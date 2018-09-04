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СМИ сообщили о ракетном обстреле Сирии израильскими ВВС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля провели во вторник ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники.

По его информации, было выпущено не менее пяти ракет, удары пришлись по провинции Хама. По информации источников "Аль-Масдара", сирийские силы ПРО попытались сбить ракеты, однако те все же достигли своих целей.

О том, какие именно объекты могли подвергнуться атаке, не уточняется.

В свою очередь, официальное сирийское агентство САНА подтверждает факт обстрела одного из районов провинции Хама. По его информации, "силы ПВО сбили некоторое количество ракет".

САНА утверждает, что несколько самолетов ВВС Израиля, летевшие со стороны Бейрута, на низкой высоте вошли в сирийское воздушное пространство и направились к провинциям Тартус и Хама. "ПВО Сирии отразили атаку, сбив несколько ракет и заставив самолеты покинуть сирийскую территорию", - пишет агентство.

В прошлые месяцы ВВС Израиля неоднократно наносили удары по сирийским военным объектам, на которых, по информации Тель-Авива, находились иранские военные или бойцы шиитской группировки "Хезболла".

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Теги: Сирия, Израиль

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