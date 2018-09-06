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Рада приняла в первом чтении закон о введении в армии приветствия "Слава Украине"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины приняла за основу президентский законопроект (№9036) о внесении изменений в уставы украинских вооруженных сил, которые предусматривают изменение приветствия военнослужащими.

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Согласно изменениям, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава".

В настоящее время устав ВСУ предусматривает, что старший по званию говорит: "Приветствую, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Здравия желаю, товарищ", добавляя в конце воинское звание.

Как передает корреспондент "Интерфаксу", в четверг в первом чтении за проект закона проголосовали 283 народных депутата.

Кроме того, в уставе закрепят возможность использовать обращение не только "товарищ", но и "пан".

Согласно законопроекту, вне строя на приветствие начальника или старшего по званию "Здравия желаю, товарищ (пане)" или "Приветствую, воины", а военнослужащие будут отвечать: "Здравия желаю, товарищ (пане)", добавляя в конце воинское звание. А при прощании - "До свидания, товарищи (панове)", в ответ - "До свидания, товарищ (пан)".

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Теги: Украина, Верховная рада

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