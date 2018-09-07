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Кандидат в премьеры Латвии пообещал отменить запрет русского языка в частных вузах

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат на должность премьер-министра Латвии от оппозиционной партии "Согласие" Вячеслав Домбровский пообещал пересмотреть поправки к закону об образовании, запрещающие частным вузам обучение на русском языке.

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В интервью агентству BNS он рассказал, что в предвыборной программе "Согласия" закреплено намерение пересмотреть "неподготовленные реформы прежних правительств". По словам Домбровского, в случае избрания это будет первой реформой, которую пересмотрит партия.

Домбровский заявил, что "Согласие" будет бороться против ликвидации "билингвального образования". Он уточнил, что партия выступает за образование на трех языках, о чем говорится в предвыборной программе.

22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в учебных заведениях нацменьшинств. В июне Сейм принял поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

О кандидате

Социал-демократическая партия "Согласие" образовалась в результате слияния Партии народного согласия (лидер Янис Урбанович), партии "Новый центр" (под руководством Сергея Долгополова) и Социал-демократической партии (председатель Эгилс Рутковскис).

Домбровский в 2018 году присоединился к партии "Согласие" и был выдвинут кандидатом в премьер-министры на парламентских выборах, возглавив партийный список столице Латвии. В настоящее время у партии 24 из ста депутатских мандатов в парламенте Латвии. "Согласие" также представлена одним депутатом в Европарламенте.

Ранее Домбровский занимал посты министра образования и науки Латвии (2013-2014) и министра экономики (в 2014).

Выборы в Сейм Латвии тринадцатого созыва состоятся 6 октября.

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Теги: Латвия, Вячеслав Домбровский

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