Премьер Армении заявил об отсутствии кризиса в отношениях с Россией

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В армяно-российских отношениях нет кризиса, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Нет никакого кризиса в армяно-российских отношениях. Более того, наши отношения еще никогда не были на таком высоком уровне, как сегодня", - сказал Пашинян на встрече с армянскими предпринимателями в Москве в субботу.

Премьер отметил, что в ходе сегодняшней встречи обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным все вопросы двухсторонней повестки.

"Ни один вопрос не остался без внимания, и есть общее понимание по всем вопросам. Рад констатировать, что мы обобщили наши представления и пришли к общему знаменателю. Думаю, эта встреча также должна послужить новым стимулом для российских бизнесменов, чтобы они более активно инвестировали в Армению", - отметил Пашинян.