Трамп подпишет указ, разрешающий вводить санкции за вмешательство в выборы извне

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в среду 12 сентября подпишет указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в выборы в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

"Указ станет последней реакцией администрации Трампа на опасения разведывательных служб о том, что Россия пытается вмешаться в выборы 2018 года, после того как она сделала это два года назад", - пишет газета.

Источники газеты отмечают, что указ станет одним из многих средств по сдерживанию иностранного вмешательства в выборы в США. По словам источника, указ станет "четким заявлением от президента о том, что с такими действиями мириться не будут, и за них будут наказывать".

Источники указывают, что Трамп планирует подписать указ в среду, однако из-за приближения урагана "Флоренс" подписание может состояться позднее.

Кроме того, источники, знакомые с проектом указа, выразили обеспокоенность, что этот указ будет написан таким образом, что у администрации появится большая свобода действий в вопросе его толкования и в вопросе жесткости санкций. Документ занимает менее двух страниц, и он даст главе разведки совместно с другими спецслужбами право решать, имело ли место иностранное вмешательство. Минфин США будет ответственен за введение санкций против организаций и физлиц, минюст США, ФБР и спецслужбы будут вести расследование.

В проекте закона, пишет The WSJ, указано, что за определение факта иностранного вмешательства будут ответственны сразу несколько американских ведомств, в том числе аппарат директора Национальной разведки США.

Среди того, что считается вмешательством в выборы в проекте, перечислены попытки сделать публичной украденную в результате хакерской атаке политическую информацию и попытки распространять пропаганду в социальных сетях, отмечают источники. Также в понятие вмешательства может войти попытка взлома инфраструктуры для выборов.

Некоторые источники утверждают, что указ принимается, чтобы не допустить принятия более "сильных" законодательных актов против вмешательства в выборы, предлагаемых Конгрессом США.

Промежуточные выборы в американский Конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.

В США все еще продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Москва все подозрения неоднократно отвергала.