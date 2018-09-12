Трамп разрешил вводить санкции против других стран за вмешательство в выборы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству, сообщает The Hill.

"Санкции будут вводиться автоматически против иностранных правительств, если будет выявлено вмешательство или влияние с их стороны на выборы", - сообщает газета.

Речь идет о вмешательстве в выборы в США посредством хакерства или скоординированных кампаний по дезинформации.

Постановление подписано за несколько недель до промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, оно позволит разведывательным агентствам США расследовать возможные случаи вмешательства в процесс выборов.

"Это процесс, который попытается гарантировать, что делаем все возможное, чтобы предотвратить вмешательство в наши выборы", - заявил директор Национальной разведки Дэн Коутс.

Представители американских властей обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, на которых одержал победу Дональд Трамп. Спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер ведет расследования о возможном сговоре Д.Трампа во время его предвыборной кампании, однако никаких доказательств о сговоре или влиянии России на итоги выборов пока выявлено не было.