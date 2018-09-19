В мире

Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве

Операции РФ в киберпространстве направлены на то, чтобы влиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны США

Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве
Фото: Reuters

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон намерен активизировать меры по обеспечению кибербезопасности в условиях активизации России и Китая в киберпространстве, сообщил телеканал Fox News.

В подготовленном министерством обороны США документе по стратегии в области кибербезопасности, с которым телеканалу удалось ознакомиться, говорится в частности: "Россия использовала киберинформационные операции, чтобы повлиять на наше население и бросить вызов нашим демократическим процессам".

Что касается КНР, то Пентагон отмечает, что Китай стремится красть конфиденциальную информацию у американского правительства и "институтов частного сектора."

В этих условиях, говорится в документе, Пентагон будет наращивать возможности обороны, чтобы " нарушить или остановить вредоносную киберактивность" в мирное время.

В военное время сформированное недавно киберкомандование США "будет готово действовать вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами" против противников Америки.

Потенциальными врагами США в киберпространстве в документе названы также Иран и КНДР.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, РФ, Китай
В мире
Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве
Операции РФ в киберпространстве направлены на то, чтобы влиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны СШАПодробнее
 КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонКНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон
Пока нет сведений о денуклеаризацииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Криовулканизм на Ямале, древнейший рисунок в мире и Шнобелевская премияПодробнее
 Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20
Также в израильской армии считают, что к "случайному инциденту" причастны Иран и "Хезболла"Подробнее
В берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления ВерзиловаВ берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления Верзилова
Состояние участника Pussy Riot улучшилось, сейчас он вне опасности, заявили в клиникеПодробнее
 Российские военные подняли обломки самолета Ил-20 из водыРоссийские военные подняли обломки самолета Ил-20 из воды
Место крушения обнаружено в 27 км от населенного пункта Баниас в сирийской ЛатакииПодробнее
 Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20
Ранее в министерстве обороны США также заверили, что не имеют отношения к инцидентуПодробнее
 Лидеры КНДР и Южной Кореи прибыли в резиденцию для почетных гостейЛидеры КНДР и Южной Кореи прибыли в резиденцию для почетных гостей
По итогам межкорейского саммита не исключена совместная пресс-конференция лидеровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: среда, 19 сентябряВ миреКНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонВ РоссииКандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во ВладивостокеСпорт"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионовЭкономикаСША не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"В миреИзраиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20

Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве

Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеОперации РФ в киберпространстве направлены на то, чтобы влиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны США Подробнее

Окончательное решение о признании результатов выборов в Приморье примет крайизбирком

Банк Японии сохранил неизменным курс кредитно-денежной политики

Аварию в Воронежской области будут расследовать в рамках уголовного дела

Экс-глава Росприроднадзора Сидоров назначен вице-президентом группы "Новый поток"

Штаб Тарасенко передал свои жалобы на ход второго тура выборов губернатора Приморья комиссии ЦИК

Что случилось этой ночью: среда, 19 сентября

Межкорейский саммит, авария с пассажирскими автобусами под Воронежем Подробнее

Спикером Заксобрания Иркутской области избран представитель "Единой России"

Подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Тена продлили арест

КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон

КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонПока нет сведений о денуклеаризации Подробнее

Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали соглашение по итогам саммита

По итогам межкорейского саммита ожидается подписание документов

Бывший мэр Хабаровска войдет в состав команды губернатора Шпорта

Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке

Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во ВладивостокеКомиссия ЦИК разберет ситуацию с нарушениями на выборах губернатора Приморья Подробнее

Осужденный в США российский летчик Ярошенко заявил о нежелании администрации американской тюрьмы предоставлять ему медпомощь

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');