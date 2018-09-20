МИД Японии намерен уточнить у Лаврова планы России по мирному договору

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Японии Таро Коно заинтересован в том, чтобы обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение российского президента Владимира Путина относительно заключения мирного договора, сообщил японский телеканал NHK.

По данным телеканала, который ссылается на собственные источники, вопрос о возможной встрече двух министров на будущей неделе на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке в настоящее время находится в процессе обсуждения.

На встрече японская сторона хотела бы также затронуть проблемы хозяйственной деятельности на Курилах.

На прошедшем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ сначала без предварительных условий заключить мирный договор между двумя странами по итогам Второй мировой войны, а затем на его основе решать вопросы двухсторонних отношений.