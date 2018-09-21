Восемь сирийских военных ранены в результате обстрела в Латакии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Латакия в результате обстрела боевиков ранены восемь сирийских военнослужащих, продолжаются обстрелы в идлибской зоне деэскалации, сообщают российские военные.

"В результате обстрелов населенного пункта Калъат-Марза провинции Латакия получили ранения восемь военнослужащих САР. Над позициями правительственных сил в указанном районе сбит беспилотный летательный аппарат боевиков", - заявил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Кроме того, по его словам, "несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации".