Адвокаты генпрокурора Украины подадут иски к СМИ за сюжеты о покупке им виллы на Сейшелах за $5 млн

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Распространенная в ряде украинских СМИ информация о покупке генпрокурором Украины Юрием Луценко виллы на Сейшельских островах за $5 млн не соответствует действительности, в связи с чем его адвокаты готовят иски о распространении недостоверной информации с требованием компенсации за моральный ущерб, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В понедельник Сарган в фейсбуке перечислила ряд украинских средств массовой информации, которые, как она утверждает, "перепечатали откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта, в которой утверждается, что Юрий Луценко приобрел виллу на Сейшелах за $5млн. Во-первых, это откровенная ложь. Адвокаты Юрия Луценко готовят иски в суд за распространение лживой информации. И обязательно будет истребование компенсации за моральный ущерб", - написала она.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, вся сумма, полученная в качестве компенсации за моральный ущерб, "будет перечислена на военные госпитали".

Она также предположила, что представители СМИ обвинят Луценко в давлении на прессу, "но если он не подаст в суд, то как защититься от такой наглой лжи?".