Встречу Трампа и замгенпрокурора Розенстайна перенесли на следующую неделю

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп встретится с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном на следующей неделе, сообщает в четверг газета The New York Times со ссылкой на Белый дом.

"Президент Дональд Трамп несколько минут назад поговорил с Родом Розенстайном, и они запланировали провести встречу на следующей неделе", - приводит издание слова представителя Белого дома Сары Сандерс.

The New York Times отмечает, что в ходе встречи "будет обсуждаться будущее Рода Розенстайна в министерстве юстиции".

Ранее эта встреча была запланирована на четверг после того, как Дональд Трамп закончит выступления на сессии Генассамблеи и в Совбезе ООН и вернется в Вашингтон.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Род Розенстайн устно объявил об отставке.

Информация об отставке Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как The New York Times написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Дональдом Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

Однако позднее газета Wall Street Journal написала, что сообщения не соответствуют действительности и Розенстайн не намерен покидать свой пост.