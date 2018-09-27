Главные новости
В РоссииКремль прокомментировал расследование о Боширове-ЧепигеВ РоссииСуд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянВ РоссииГосдума приняла закон о пенсионной реформе
В мире

Встречу Трампа и замгенпрокурора Розенстайна перенесли на следующую неделю

Стороны обсудят будущее Розенстайна в министерстве юстиции после публикаций о призывах к отставке Трампа

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп встретится с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном на следующей неделе, сообщает в четверг газета The New York Times со ссылкой на Белый дом.

"Президент Дональд Трамп несколько минут назад поговорил с Родом Розенстайном, и они запланировали провести встречу на следующей неделе", - приводит издание слова представителя Белого дома Сары Сандерс.

The New York Times отмечает, что в ходе встречи "будет обсуждаться будущее Рода Розенстайна в министерстве юстиции".

Ранее эта встреча была запланирована на четверг после того, как Дональд Трамп закончит выступления на сессии Генассамблеи и в Совбезе ООН и вернется в Вашингтон.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Род Розенстайн устно объявил об отставке.

Информация об отставке Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как The New York Times написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Дональдом Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

Однако позднее газета Wall Street Journal написала, что сообщения не соответствуют действительности и Розенстайн не намерен покидать свой пост.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, Род Розенстайн

Новости по теме

В мире
Правительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400Правительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400
Контракт может быть заключен уже на следующей неделеПодробнее
 Австралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения "Боинга" над ДонбассомАвстралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения "Боинга" над Донбассом
Власти обеих стран считают, что Россия отказывается признавать беспристрастность Совместной следственной группыПодробнее
 СМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении СкрипалейСМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным The Daily Telegraph, Руслан Боширов - это полковник ГРУ Анатолий ЧепигаПодробнее
 Terrafugia в октябре начнет принимать заказы на первый в мире летающий автомобильTerrafugia в октябре начнет принимать заказы на первый в мире летающий автомобиль
Поставки начнутся в 2019 годуПодробнее
Замглавы СММ ОБСЕ рассказал об отсутствии политической воли для решения конфликта в ДонбассеЗамглавы СММ ОБСЕ рассказал об отсутствии политической воли для решения конфликта в Донбассе
Александр Хуг объявил, что 31 октября покинет свой постПодробнее
 Сеул назвал необходимым присутствие войск США на полуострове после подписания договора с ПхеньяномСеул назвал необходимым присутствие войск США на полуострове после подписания договора с Пхеньяном
Американские войска понадобятся даже в случае объединения двух Корей, уверен Мун Чжэ ИнПодробнее
 Президент Ирана назвал американские санкции мешающими прогрессуПрезидент Ирана назвал американские санкции мешающими прогрессу
По словам Хасана Рухани, США подталкивают другие государства к нарушению Совместного всеобъемлющего плана действийПодробнее
 Президент Украины продаст свой судостроительный заводПрезидент Украины продаст свой судостроительный завод
В январе 2016 года Порошенко передал компанию "Рошен" в доверительную собственность компании RothschildПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКремль прокомментировал расследование о Боширове-ЧепигеВ РоссииСуд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянВ РоссииГосдума приняла закон о пенсионной реформеСпортЧемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в ГерманииВ миреПравительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400В РоссииВ Минтруде РФ опровергли сообщения об отказе от термина "инвалид"

Израиль обнародовал снимки предполагаемых мест производства ракет "Хезболлы"

Встречу Трампа и замгенпрокурора Розенстайна перенесли на следующую неделю

Стороны обсудят будущее Розенстайна в министерстве юстиции после публикаций о призывах к отставке Трампа Подробнее

"Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

Дубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛ

Дубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛАрмейцы одержали пятую победу подряд Подробнее

МВД предложило дать дознавателям право доступа к банковской тайне

Чечня передала Ингушетии часть земель Надтеречного района

Ингушетия в рамках равноценного обмена передала Чечне 1 тыс. 290 га пахотных земель Подробнее

США передали Украине два подержанных патрульных катера класса "Айленд"

Генпрокуратура получила материалы ЦБ о компании "Кэшбери"

Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');