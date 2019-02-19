Заместитель генпрокурора США назвал срок ухода в отставку

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн планирует покинуть пост в середине марта, сообщил представитель американского министерства юстиции.

Уход носит ожидаемый характер, ранее СМИ сообщали, что Розенстайн уйдет в отставку после вступления в должность нового генерального прокурора. На минувшей неделе на эту должность сенатом США был утвержден Уильям Барр.

Розенстайн известен тем, что назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "российского следа" в американских президентских выборах и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, а также осуществлял надзор за ходом расследования.

Будучи заместителем генпрокурора, Розенстайн неоднократно подвергался критике со стороны Трампа, который называет расследование о возможном "сговоре" с Россией в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм".