В российском концерне рассказали о планах поставок комплексов радиоэлектронной борьбы в Сирию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия может передать Сирии новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4", сообщил "Интерфаксу" концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

"Мы предполагаем, что туда будут поставлены комплексы РЭБ, которые будут заниматься противодействием радиолокационной разведке - это стандартная "Красуха-С4", только она уже будет доработана и программно, и интеллектуально для этого региона", - сказал Михеев, уточнив, что комплекс придет со своей электронной памятью и будет полностью интегрирован с системами противовоздушной обороны, зенитно-ракетного огня, радиотехническими системами.

По словам Михеева, в Сирию также будет поставлено дополнительное количество средств подавления спутниковой навигации. "По всей видимости, это станции типа "Житель", стоящие на вооружении российской армии", - отметил он.

"Так как сказали еще о воздействии на системы наведения и управления вообще авиацией, как ударной, так и истребительной, однозначно, придут штатные станции подавления авиационной УКВ-радиосвязи", - сообщил представитель КРЭТ.

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы смогут накрыть "электронным колпаком" размещенные в Сирии системы ПВО С-200, С-300 и С-400, сообщил Михеев. "Таким образом, будет взято под контроль использование всех систем, которые будут создавать угрозу на каком-то направлении, эта угроза будет купироваться", - отметил он.

Комплексы также смогут подавлять системы управления и блокировать управление авиацией. "Эти системы будут способны полностью блокировать ведение разведки с точки зрения радиолокации, полностью блокировать автоматизированную систему управления (АСУ) и связи, чтобы невозможно было оперативно управлять авиацией на поле боя", - сказал Михеев.

"Эти же станции и комплексы будут способны бороться и с высокоточным оружием - это и управляемые ракеты, и управляемые авиабомбы, которые наводятся на объекты по GPS, Глонассу, различные локационные системы во всех частотных диапазонах. Соответственно, наземные системы РЭБ должны будут полностью блокировать применение именно высокоточного оружия", - отметил он.

"Красуха-С4" и "Житель": подробности

Комплекс "Красуха-С4" состоит из двух машин со специальным оборудованием. Он предназначен для борьбы со всеми современными радиолокационными станциями, которые используются на самолетах различных типов, в том числе беспилотной авиации. Кроме того, возможности комплекса позволяют ставить помехи в широком диапазоне частот без ограничения по азимуту и углу места.

В комплексе используется новое цифровое оборудование с высокими характеристиками. Данный комплекс принят на вооружение в России.

Согласно открытым данным, станция Р-330Ж "Житель" предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления базовых станций систем сотовой связи, мобильных станций систем подвижной спутниковой связи. Сигнал глушится полностью в радиусе 20-30 километров от работающей станции.

КРЭТ - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли.