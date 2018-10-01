Суд ООН отклонил претензии Боливии к Чили по поводу доступа к Тихому океану

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Международный суд ООН постановил, что Чили не обязана вступать в переговоры с Боливией, требующей предоставить ей выход к Тихому океану, передает в понедельник агентство Associated Press.

"Коллегия в составе 15 судей пришла к выводу, что серии соглашений, меморандумы и заявления, подготовленные в течение десятилетий переговоров, не обязывают Чили вступать в переговоры (с Боливией - ИФ)", - сообщает агентство.

По его данным, 12 из 15 судей отклонили аргументы, представленные в Гааге боливийскими юристами.

АP отмечает, что президент Боливии Эво Моралес находился в зале суда вместе с боливийской делегацией во время объявления решения. Обращаясь к журналистам по итогам судебного заседания, он заявил, что Боливия не оставит попытки по восстановлению доступа к тихоокеанскому побережью.

В 2014 году власти Боливии подали иск в Международный суд ООН с требованием обязать Чили вести переговоры с Боливией о предоставлении этому государству выхода к океану.

Агентство напоминает, что территориальный спор за выход к Тихому океану между Боливией и Чили начался после конфликта 1880-х годов и продолжается уже многие годы. Чили заявляет, что вопрос о границе с Боливией был урегулирован договором от 1904 года, и поэтому оно не обязано вести новые переговоры.