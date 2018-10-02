Студентка из РФ убита в бельгийском городе Кортрейк

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российское посольство в Бельгии подтвердило вечером во вторник гибель гражданки РФ в городе Кортрейк от рук преступника.

"Как следует из контактов с бельгийской полицией, в городе Кортрейк действительно погибла гражданка России. Речь, скорее всего, идет об уголовном преступлении, которое будет расследоваться бельгийскими правоохранительными органами. Посольство внимательно следит за развитием ситуации", - заявила пресс-атташе посольства Виолетта Чуракова.

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что тела двух убитых студентов со следами ножевых ранений, в том числе 20-летней девушки, как предполагалось, из России, были обнаружены в понедельник вечером в общежитии города Кортрейк.

Задержан подозреваемый - 30-летний выходец из Ирана.