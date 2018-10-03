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Мэр Львова объявил о своем участии в президентских выборах на Украине

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мэр Львова, лидер украинской партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины, проведение которых запланировано на 2019 год, сообщается на официальном сайте "Самопомочи" в среду.

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"Моя цель очень простая и сложная в одновременно - восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно лишь здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе" - заявил Садовый на встрече с организаторами молодежного форума.

Он пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призывал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных изменений".

По словам Садового, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

"Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и нам по силам", - отметил мэр Львова.

Выборы президента на Украине пройудт 31 марта 2019 года. Свое участие в качестве кандидатов подтвердили Юлия Тимошенко, Серей Тарута, Анатолий Гриценко, Геннадий Балашов и Мишель Терещенко.

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Теги: Львов, Украина

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