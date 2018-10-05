Вашингтон заявил о создании "торговой коалиции" для противодействия Китаю

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Администрация США занимается созданием "торговой коалиции" с другими государствами с целью оказания противодействия торговой политике Пекина, заявил в четверг глава Национального экономического совета при Белом Доме Ларри Кадлоу.

"Мы движемся к тому, что я называю торговой коалицией, состоящей из (стран - ИФ), готовых противостоять Китаю", - приводят западные СМИ слова из обращения Кадлоу к Экономическому клубу Вашингтона.

"Мы снова ведем переговоры с Европейским союзом. Мы снова говорим с Японией", - добавил он.

Кроме того, общаясь с журналистами в четверг, Л.Кадлоу сообщил, что в Вашингтоне обсуждается возможность встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

"Мы смотрим на это так: если они (китайская сторона - ИФ) хотят говорить, вести серьезные разговоры, мы готовы к этому в любое время", - сказал он.