Госсовет КНР выпустит "Белую книгу" по торговой войне США против Китая

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китайское агентство "Синьхуа" анонсировало в понедельник выпуск правительством КНР "Белой книги", посвященной торговым разногласиям Китая с Соединенными Штатами. Как следует из сообщения, книга должна быть обнародована в 13:00 по местному времени (08:00 мск) и содержать "факты, касающиеся китайской позиции" по данному вопросу.

Как сообщалось, новые 10-процентные тарифы на импортируемые из Китая товары на сумму в $200 млрд вступили в силу в США с ноля часов по местному времени (07:00 мск). Одновременно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

Ранее стороны взаимно ввели тарифы на продукцию стоимостью $50 млрд.