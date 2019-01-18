Неформальный Совет ЕС по иностранным делам обсудит "Восточное партнерство", Сирию и Китай

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Румынское председательство Совета ЕС объявило основные пункты повестки дня неформального совета на уровне глав МИД ("Гимних") в Бухаресте.

"Неформальная встреча министров иностранных дел ЕС состоится 31 января и 1 февраля 2019 года в Бухаресте. Среди тем для обсуждения будут "Восточное партнерство", Сирия и Китай", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу.

Такие неформальные совещания проводятся раз в полгода в стране, выполняющей обязанности председателя Совета ЕС. Условия "Гимниха" предоставляют возможность обсудить важные вопросы в неформальной обстановке.

В отличие от официальных заседаний Совета Евросоюза, эти встречи не предусматривают ни жесткой повестки дня, ни официального заключительного документа. Бухарестский "Гимних" пройдет под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Подобные встречи носят название "Гимних" (Gymnich) по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча при председательстве Германии в Евросоюзе.