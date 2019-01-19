Один военнослужащий армии Сирии погиб при обстреле со стороны боевиков

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Один военнослужащий сирийской армии погиб и еще один получил ранение в результате обстрелов боевиками населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, сообщил Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"При обстреле боевиками населенного пункта Шейх-али-Кобтани провинции Алеппо ранен один военнослужащий вооруженных сил САР. В результате обстрела боевиками населенного пункта Сафсара провинции Латакия один военнослужащий ВС САР погиб", - сообщил руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевиками были обстреляны населенные пункты Телль-Баззам и Хербет-Марин провинции Хама, Суккари, Захабия и Кудехи провинции Алеппо.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил Соломатин.