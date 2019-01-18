МКС "приподняли" над Землей для приема космических грузовиков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции была скорректирована в пятницу, сообщает "Роскосмос".

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 18 января 2019 года проведена плановая коррекция орбиты МКС", - сказали в госкорпорации. Для проведения маневра в 21:01 мск была включена двигательная установка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-10", пристыкованного к МКС.

"Время работы двигательной установки составило 500 сек. В результате станция получила приращение скорости на 1 м/сек", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (ЦУП), после выполнения маневра минимальная высота МКС над поверхностью Земли составила 407,4 км, максимальная высота над поверхностью Земли - 422,2 км.

Период обращения станции вокруг Земли - 92,62 мин., наклонение орбиты - 51,66 градусов.

"Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для полета российских транспортных кораблей", - пояснили в "Роскосмосе".