Орбиту МКС скорректировали

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) вновь "приподняли", сообщили "Интерфаксу" в Центре управления полетами (ЦУП).

"Очередная коррекция орбиты МКС при помощи двигателей российского модуля "Звезда", запланированная на 6 сентября, прошла штатно. Орбита станции увеличилась на 350 метров - до 405,4 км", - сказали в ЦУПе.

Коррекция проводится для обеспечения баллистических условий возвращения на Землю экипажа на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-08" 4 октября и запуска пилотируемого корабля "Союз МС-10" 11 октября.