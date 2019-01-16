Переданные Лаосом Т-34 прибыли в Новосибирск

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Эшелон с танками Т-34, которые передал России Лаос, прибыл в Новосибирск, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В торжественном митинге, посвященном встрече танков, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство 41-й общевойсковой армии, представители правительства Новосибирской области, военно-патриотических движений, молодежных и ветеранских организаций", - говорится в сообщении.

9 января 30 танков Т-34 прибыли во Владивосток. Министерство обороны Лаоса передало их в рамках военно-технического сотрудничества российской стороне в полностью исправном состоянии: до недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии. Из Владивостока танки по железной дороге везут в город Наро-Фоминск Московской области. Ожидается, что танки будут использоваться в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов.