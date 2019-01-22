Пострадавшие при пожаре в Черном море до сих пор не получили медицинскую помощь

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Крымские медики получают противоречивую и неполную информацию о состоянии пострадавших моряков с двух танкеров, которые горят в Черном море, сообщил "Интерфаксу" директор крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

"Я с руководителем керченского порта на связи, команды (выезжать в порт и забирать пострадавших - ИФ) пока не было. Информация разнится, потому что они находятся на разных судах, и там профессиональных медиков, которые могли бы оценить клинически их состояние, к сожалению, нет", - собеседник агентства.

Ранее планировалось, что моряков привезут в Керчь около 01:00 мск вторника, но этому помешал шторм. Буксир из-за волнения моря не смог забрать спасенных с судов, которые подняли людей на борт.

Два судна под флагом Танзании - "Канди" и "Маэстро" - находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

На борту находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.