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Росморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном море

Операция переведена из спасательной в поисковую

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Операция по поиску моряков с горящих судов в Чёрном море переведена со спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что пожар все ещё не потушен. "Горение продолжается", - уточнил собеседник агентства.

По последним данным, в результате пожара на двух судах погибли 10 человек, 12 спасены, судьба 10 неизвестна.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.

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Теги: Росморречфлот

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