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Российские ученые призвали обратить внимание на залежи редких металлов на Луне

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Луна богата торием и титаном, которые может использовать человечество, сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

"На Луне есть избыток редких металлов: титана, урана и тория", - сказал Зеленый на 43-х академических "Королевских чтениях".

Он сообщил, что наличие тория говорит о наличии на Луне и других редкоземельных металлов.

"Конечно, надо исследовать технологиею добычи, экономику, но в тот момент, когда на Земле ресурсы редкоземельных металлов, а без них промышленность задыхается, будут исчерпаны или почти исчерпаны, нам, я думаю, придется обратить внимание на Луну и, может быть, на некоторые металлические метеориты", - сказал академик.

Он считает также, что Луна интересна ученым и в качестве площадки для серии астрономических наблюдений, которые нельзя провести на Земле. "На Луне нет атмосферы, поэтому там идеальный астроклимат. Особенно интересна Луна с точки зрения радиоастрономии", - отметил Зеленый.

Он пояснил, что вблизи Земли эту работу затрудняет большое количество радиопомех передатчиков и радаров.

"Луна, особенно с обратной стороны, - это идеальный оазис, там абсолютная электромагнитная тишина. Там хорошо проводить радиоастрономические наблюдения, особенно в низкочастотном диапазоне", - отметил учёный.

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