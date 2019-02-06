Реестр коррупционеров запущен на Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В украинском Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начал работать Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщается на сайте ведомства.

Реестр содержит информацию о лицах, которые привлечены к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера за такие правонарушения.

Из реестра через сайт НАПК зарегистрированный пользователь может получить справку относительно себя на основании персональных данных, указанных в его электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Справка о юрлицах формируется на основе данных, указанных в ЭЦП юридического лица, путем поиска в Реестре по наименованию юрлица, коду в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений, идентификационному коду в случае нерезидентов.

Как отмечается в сообщении НАПК, реестр бесплатный. Он предусматривает функцию "самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами-участниками публичных закупок".