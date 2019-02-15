США и Китай не достигли соглашения о торговле в Пекине

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Торговые переговоры между США и Китаем завершились в Пекине в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отмечали, что несколько приблизились к соглашению. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным WSJ, Пекин и Вашингтон намерены подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне в том же составе, заявил Си Цзиньпин в пятницу, согласно сообщению CCTV. Стороны достигли прогресса по ряду важных вопросов, добавил он.

В пятницу Си Цзиньпин встретился с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Мнучин ранее написал в твиттере, что переговоры были продуктивными.

Ожидается, что составы делегаций на следующей неделе не изменятся. Китай по-прежнему будет представлять вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

В ходе состоявшихся на этой неделе закрытых заседаний стороны не смогли сблизить позиции по структурным реформам экономики КНР, на которых настаивают США, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на трех представителей обеих делегаций. По их словам, решить эти вопросы и заключить торговую сделку, возможно, смогут главы государств.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25%-ные пошлины. Вашингтон позднее уточнил, что повышенные пошлины вступят в силу сразу после полуночи в ночь с 1 на 2 марта.

На этой неделе СМИ сообщали о том, что Трамп рассматривает возможность отложить этот момент еще на 60 дней, хотя китайская сторона просила продлить срок заморозки на 90 дней.