Трамп выдвинул Розена на пост заместителя генерального прокурора

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подобрал замену уходящему в отставку заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну, предложив на его место Джеффри Розена, сообщил Белый дом.

Кандидат на должность в настоящее время является заместителем министра транспорта.

О предстоящей в середине марта отставке Розенстайна накануне сообщил представитель Минюста США.

Решение было ожидаемым. Ранее СМИ сообщали, что Розенстайн уйдет в отставку после вступления в должность нового генерального прокурора. На минувшей неделе на эту должность сенатом США был утвержден Уильям Барр.

Розенстайн известен тем, что назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "российского следа" в американских президентских выборах и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, а также осуществлял надзор за ходом расследования.

Будучи заместителем генпрокурора, Розенстайн неоднократно подвергался критике со стороны Трампа, который называет расследование о возможном "сговоре" с Россией в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм".