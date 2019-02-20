Индийскому миллиардеру грозит тюрьма из-за неуплаты $77 млн "дочке" Ericsson

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Индии в среду признал миллиардера Анила Амбани, владельца проблемного оператора Reliance Communications (RCom), виновным в неуважении к суду и пригрозил ему тюремным заключением из-за неуплаты 5,5 млрд индийских рупий ($77 млн) "дочке" шведской Ericsson в стране.

Как говорится в постановлении суда, Амбани и два директора RСom Сатиш Сет и Чхайя Вирани должны обеспечить необходимые выплаты Ericsson India в течение четырех недель. В противном случае их ожидает тюремное заключение сроком на три месяца.

Кроме того, суд оштрафовал каждого из топ-менеджеров на 10 млн рупий.

Ericsson судится с Амбани из-за неоплаченных счетов за оказанные RCom услуги. При этом ранее в феврале RCom начала процедуру банкротства.

Миллиардер в прошлом году заверил суд, что RCom в полном объеме погасит задолженность перед Ericsson до конца декабря, однако этого не произошло, и Ericsson подала новый иск.

В пресс-релизе RCom отмечается, что компания готова выполнить решение Верховного суда. Ericsson в отдельном сообщении приветствовала результат разбирательства.