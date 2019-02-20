Надпись #metoo появилась на скульптуре по мотивам "Поцелуя на Таймс-Сквер" во Флориде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В городе Сарасота во Флориде вандалы нанесли надпись #metoo на скульптуру, повторяющую сюжет "Поцелуя на Таймс-Сквер", пишет во вторник New York Post. Это произошло в тот же день, когда стало известно о смерти героя этого снимка.

Композиция "Безоговорочная капитуляция" представляет собой скульптурное воплощение одной из самых знаменитых фотографий XX века, сделанной в августе 1945 года Альфредом Эйзенштадом: во время празднования по случаю окончания Второй мировой войны моряк выхватывает из толпы незнакомую девушку и целует ее.

Police in Florida are looking for the vandal who painted "#MeToo" on the leg of the nurse in the "Unconditional Surrender" statue https://t.co/84VyOTeKXy pic.twitter.com/wfjiiyxjMJ — CNN (@CNN) 20 февраля 2019 г.

В ночь на вторник полиция обнаружила, что на ноге девушки, изображенной скульптором, появился хештэг #metoo, который стал символом общестенного движения против сексуального насилия и домогательств; он получил широкое распространение после того, как десятки женщин выдвинули обвинения против продюсера Харви Вайнштейна.

Полиция заявила, что скульптуре нанесен ущерб более чем на $1 тыс.; через несколько часов надпись смыли. Вандалов задержать не удалось.

18 февраля моряк со снимка - Джордж Мендоса - умер в возрасте 95 лет в доме престарелых в Пенсильвании.