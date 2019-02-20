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Премьер Эстонии высказался за предоставление гражданства тем, кто жил в стране до 1991 года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии, председатель крупнейшей правящей партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas) высказался за предоставление гражданства лицам, проживавшим в стране до восстановления независимости государства.

"Разговоры о нулевом гражданстве велись, но эту тему предлагала не Центристская партия. Мы говорили, что люди, которые жили здесь до 21 августа 1991 года (дата восстановления независимости - ИФ) и являются лояльными эстонскому государству, могли бы получить гражданство в упрощенном порядке: например, не сдавать экзамен по языку", - сказал Ратас в опубликованном в среду интервью газете Postimees.

"Разумеется, нельзя давать гражданство людям, которые в советское время были связаны с КГБ. Но первым шагом должно стать то, чтобы детям больше не выдавали "серые паспорта" (паспорта неграждан - ИФ)", - добавил Ратас.

Он отметил, что некоренное население желает стать гражданами и изучать эстонский язык, знание которого необходимо для сдачи экзамена на гражданство. "Когда 600 человек в Таллине получили возможность изучать эстонский язык, эти 600 человек были найдены за 14 минут", - напомнил он.

Премьер подчеркнул, что возглавляемые им правительство и партия желают, чтобы все 1,3 миллиона населения "были нашими людьми".

По его словам, "нашей основной силой может быть только социальная сплоченность". "Говорит ли человек на эстонском или русском языке, он или она по-прежнему заинтересованы в том, чтобы иметь работу и получать хорошую зарплату, чтобы пенсии были как можно выше, чтобы у детей было место для школы и детского сада", - отметил премьер.

В Эстонии спустя 27 лет после восстановления независимости около 80 тысяч человек, в основном русскоговорящих, все еще не имеют гражданства. Политика Эстонии в области гражданства неоднократно подвергалась критике со стороны ОБСЕ, Совета Европы, ООН, международных правозащитных организаций, властей России.

Теги: Эстония

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