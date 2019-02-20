Власти США предупредили об опасности переливания крови для лечения возрастных заболеваний

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США обнародовало предупреждение, в котором настоятельно рекомендует воздержаться от переливания плазмы крови для лечения связанных с возрастом заболеваний, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы предупреждаем пациентов и медицинские учреждения о том, что методы лечения с использованием плазмы крови молодых доноров не прошли должного тестирования", - говорится в совместном заявлении главы FDA США Скотта Готлиба и директора Центра по оценке и исследованию биологических препаратов Питера Маркса.

Переливания плазмы крови используются в медицинской практике для лечения заболеваний, связанных с нарушениями свертываемости крови, а также при кровопотерях.

Однако в последнее время FDA неоднократно получало жалобы на то, что медицинские центры предлагают услугу переливания крови молодых людей пожилым клиентам, рекламируя такие процедуры в качестве средства против возрастных заболеваний. Стоимость таких процедур может составлять несколько тысяч долларов, несмотря на недостаточное количество клинических исследований, которые могли бы подтвердить безопасность такого лечения.