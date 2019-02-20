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Спецпрокурор США Мюллер почти завершил работу над докладом по "российскому делу"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минюст США на следующей неделе должен объявить о завершении составления доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного предполагаемому вмешательству РФ в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на лиц, знакомых с планами властей.

Однако, уточняет телеканал, точная дата готовности доклада может измениться.

Затем Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

Тем не менее, правила, регламентирующие работу спецпрокурора, не требуют передавать первоначальный "конфиденциальный" доклад Мюллера, предназначенный Барру, в Конгресс или обнародовать его перед общественностью.

Также, как отмечает CNN, неизвестно, сколько времени уйдет у сотрудников Минюста США для подготовки материала для конгрессменов. Кроме этого, неясно, материалы какого содержания будут переданы из Минюста в Конгресс.

Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

Теги: США, Роберт Мюллер

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