Зеленский увеличил отрыв от Порошенко и Тимошенко в президентском рейтинге

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Более четверти украинцев (26,9%), которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского, за ним в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

В декабре 2018 года опрос КМИС показывал, что 11,9% (21,2% среди тех, кто определился со своим выбором) проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 8,2% (14,6%) - за Владимира Зеленского, 6,5% (11,6%) - за Петра Порошенко. В конце января Зеленский вышел в лидеры президентской гонки, согласно опросам.

Кроме того, в первом туре среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 9,8% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, 6,6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Среди всех опрошенных за Зеленского проголосовали бы 16,4%, за Порошенко - 10,8%, а за Тимошенко - 9,6%. При этом 27% респондентов сказали, что еще не определились с выбором.

В рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. Опрос проводился в Донецкой и Луганской областях только на территории, подконтрольной украинской власти.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. За пост главы государства будут бороться 44 кандидата.