Поиск

В Скандинавии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Более 600 прибывающих и отбывающих авиарейсов отменили в Швеции, Дании и Норвегии в связи с забастовкой пилотов авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS), сообщает в пятницу шведский интернет-портал The Local.

По его данным, забастовка затронула порядка 70% рейсов компании и свыше 70 тыс. пассажиров. Однако забастовка не повлияла на авиарейсы, осуществляемые партнерами SAS, а также на рейсы санитарной авиации.

Авиакомпания предоставила пассажирам, чьи авиарейсы были отменены, возможность бесплатно забронировать билеты на другой день.

В забастовке приняли в общей сложности около 1400 пилотов компании SAS, в частности, 372 в Дании, 545 в Норвегии и 492 в Швеции.

Забастовка началась после того, как пилотам не удалось достигнуть договоренности о заключении коллективного договора между группой пилотов и компанией SAS. Пилоты требуют более выгодных для себя условий труда: речь идет о повышении заработной платы и об изменении рабочего графика.

Швеция Дания Норвегия

Новости по теме

Новости

Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды

Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды

Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Министр КНДР заявил о неэффективности санкций ООН против его страны

Армения запланировала закупить у России дополнительную партию Су-30СМ

Трамп заявил о желании США избавиться от ядерного оружия

"Рашагейт"

Трамп назвал расследование Мюллера "попыткой свержения правительства"

КНДР потребовала от США $2 млн за медпомощь студенту Вомбиеру

СМИ узнали о подготовке нового ядерного соглашения США с РФ и Китаем

СМИ узнали о подготовке нового ядерного соглашения США с РФ и Китаем

Трамп и Абэ в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');