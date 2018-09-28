Ryanair отменила 250 рейсов по всей Европе из-за забастовок

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ирландская авиакомпания Ryanair отменила еще 100 рейсов по всей Европе из-за забастовок пилотов, всего отменено 250, сообщает в пятницу BBC News.

Отмена рейсов затронет десятки тысяч пассажиров, вылетающих из Испании, Бельгии, Нидерландов, Италии, Португалии и Германии.

Основной причиной забастовок называется спор из-за условий работы и заработной платы.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.