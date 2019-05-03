Трамп заявил о желании Китая заключить трехстороннее ядерное соглашение с США и РФ

По словам президента США, начать переговоры по ядерному соглашению вскоре также могут Москва и Вашингтон

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая позитивно смотрят на идею участия в трехстороннем соглашении с США и Россией, ограничивающем ядерные арсеналы, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"С Китаем я обсуждал это, и они хотели бы стать участниками такой сделки", - сказал он журналистам в Белом доме.

Более того, по словам Трампа, в Пекине с даже большим энтузиазмом смотрят на эту перспективу, нежели на возможность завершить переговоры с Вашингтоном по спорным торговым вопросам.

Американский президент также добавил, что Вашингтон и Москва в скором времени могут начать переговоры по ядерному соглашению, затем к этой работе, возможно, присоединится Пекин.

"Мы будем говорить о нераспространении (ядерного оружия - ИФ), о некоем ядерном соглашении, причем я думаю, что оно может получиться в достаточной степени всеобъемлющим", - добавил президент США.

В конце апреля телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, Белый дом работает над вариантами нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - заявил тогда высокопоставленный чиновник Белого дома.