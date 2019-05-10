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Следователи начали допрос Порошенко по делу о расстрелах на Майдане

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Действующего президента Украины Петра Порошенко допрашивают по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире программы FACE2FACE на телеканале ZIK.

По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.

"Как мне сообщили, уже следователи допрашивают. Возможно, уже и завершили допрашивать президента", - рассказал Горбатюк.

Порошенко не явился на допрос в генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, куда был вызван на 10:00 в рамках расследования дел Евромайдана. В это время он принимал участие в ходе церемонии принятия присяги судьями верховного суда Украины. По словам Горбатюка, в ноябре 2016 года Порошенко давал дополнительные свидетельства, которые не дал во время первого допроса и за два года не подписал протокол первого допроса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президент Украины Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях революции достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов.

Украина Петр Порошенко

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