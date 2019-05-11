Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Новый эпизод торговой войны США и Китая, ложная тревога о срыве контракта по поставкам С-400 в Турцию

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Контракт России с Турцией о поставках С-400 по-прежнему в силе. Немецкая газета Das Bild опубликовала информацию о возможном срыве контракта из-за резкого падения турецкой лиры. Источники в обеих странах подтвердили, что собираются выполнять договоренность.

– Петр Порошенко прошел допрос по делу о Майдане. Показания касаются событий, связанных с расстрелом людей в 2014 году. Порошенко не рассказал, как движется следствие, но выразил надежду, что его показания помогут найти виновных.

– Китай не пойдет на уступки США по принципиальным вопросам в торговых переговорах. С пятницы США облагают пошлиной китайские товары стоимостью $200 миллиардов в год. Президент Дональд Трамп готов обложить пошлиной в полтора раза больше товаров.

– Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца. Спасатели опасаются еще одного схода лавины. За время, прошедшее со вторника, они успели обнаружить несколько тел.